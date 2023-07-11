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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحكومة: 1.9 مليار دولار حصيلة طروحات حصص بـ5 شركات

نادر سعد
نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في جلب 1.9 مليار دولار حصيلة ما تم توقيعه من طروحات مع القطاع الخاص.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة CBC، أن الدولة تمكنت من عملية البيع بسعر جيد جدًا، وهذه الشركات تقدر بـ5 شركات من أصل  32 شركة".

ولفت إلى أن السوق المصرية جاذب للمصريين والأجانب، وذلك سيسهم في وتيرة للطروحات بشكل أكبر وأسرع في ظل الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن أرباح الشركات المطروحة ستتضاعف في الفترة المقبلة، وعملية الطرح اليوم، ستشجع المستثمرين للدخول بشكل أكبر، مؤكدًا طرح شركات حكومية أكبر المرحلة المقبلة.

أشار إلى أن العائد الذي ستحصل عليه الدولة من عوائد عمل هذه الشركات، سيكون أكبر بكثير وسيفوق ما كانت ستحصل عليه الدولة وهي صاحبة الملكية الكاملة، حيث إنه ستتم إعادة تأهيل هذه الشركات بشكل كبير.

الوزراء متحدث الوزراء طروحات أصول الدولة

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