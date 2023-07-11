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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مُشيدًة بمشروع نائب التنسيقية.. ياسمين فؤاد توافق مبدئيًا على تعديلات قانون البيئة

النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على عرضه الوافى لمقترحه بتعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، مُشيرًة إلى أنه جاء في وقته المناسب بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة تلعات التغيرات المناخية.

وأعلنت وزيرة البيئة، عن ترحيبها وموافقتها من حيث المبدأ، على تعديلات مشروع القانون، وطالبت "فؤاد" النائب محمد إسماعيل بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزيرة ولجنة الطاقة والبيئة لمناقشة مواد المشروع فى دور الانعقاد المقبل والمقرر انطلاقه بداية شهر أكتوبر، مؤكدة أن التعديل المعروض يعد إنجاز آخر يحسب للمجلس النواب و للجنة الطاقة والبيئة.

من جانبه، وجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الشكر لهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة على الجهود المبذولة لمناقشة مشروع القانون.

وأكد نائب التنسيقية، أنه تقدم بمشروع القانون خلال نوفمبر وقبل مؤتمر المناخ، مُشيرًا إلى أن فلسفة تعتمد على الاستراتيجة الوطنية للتغير المناخى 2050 وتشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية وكان لابد من تعديل تشريعى للقانون القائم نظرا للمستجدات التى تفرضها التطورات العالمية فى مجال البيئة  ومن أجل ذلك تقدمت بتعديل تشريعى  على القانون رقم 4 لسنة 1994  بعد دراسة للقوانين المقارنه فى الدول الاخرى بالإضافة إلى عقد عدة جلسات مع مسئولين فى وزارة البيئة الذين قدموا أهم التحديات التى تواجههم وقما بعقد عدد من الورش مع ممثلى المجتمع المدنى  المهتمين بشئون البيئة و قضايا المناخ و مؤسسة شباب بتحب مصر.

وأوضح "إسماعيل "أن التعديلات انتظمت فى استحداث باب عن التغيرات المناخية حيتم عرضه اثناء مناقشه المواد فى دور الانعقاد القادم منهم 13 مادة تتحدث عن السياسات الخاصه بالتغيرات و اهميه انشاء لجنةً للعلوم والتكنولوجيا والبحث فى مجال التغيرات المناخ وأيضًا كيفية وجود إدارة معنية بالبيئة وكفاءه الطاقة فى كل المؤسسات، ووجود صندوق يساعد الوزارة على تنفيذ المشروعات الخاصة بالتخفيف و التكيف.

الدكتورة ياسمين فؤاد مواجهة التغير المناخي تعديل قانون البيئة النائب محمد إسماعيل وزيرة البيئة

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