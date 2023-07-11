الحكومة: نسبة الدين تجاوزت 160% في بعض المراحل

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السيطرة على الديون الداخلية والخارجية مكمل أساسي لكل إجراءات الحكومة التي أعلنت عنها اليوم في المؤتمر الصحفي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة لديها خطة لتقليل الدين، ووقف القرروض، إلا للمشروعات شديدة الإلحاح.

أشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، على مدار 4 سنوات إلى نسبة تتراوح بين 75% إلى 80%، منوهًا أن نسبته حاليًا 97%.

ولفت إلى أن أفضل نسبة وصلت إليها مصر كانت 79%، وتاريخيًا نسبة الدين في بعض المراحل تجاوزت 160%.