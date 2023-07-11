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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خطة حكومية طموحة لتحقيق 20 مليار دولار من السياحة

السياحة
السياحة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة مرّ بظروف صعبة، لكن الحكومة قامت على مدار سنوات بإصلاح هيكلي للقطاع، ودعمته وساندته بدءًا من أزمة جائحة كورونا، التي كانت السياحة فيها صفرًا، ثم أعقبتها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي كان لها أثرها، خاصة أن عددًا كبيرًا من السياح كان مصدرهم روسيا.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تجاوزنا ذلك بتنويع مصادر السياحة، وأصبحت السياحة تشهد ازدهارًا، ويوجد طموح لدى الحكومة بتحقيق 20 مليار دولار من قطاع السياحة، الذي عندما يزدهر يحقق وفرة دولارية، لأن الحصول على الدولار من السياحة سهل، أسهل من أي قطاع آخر".

متحدث الوزراء الحكومة السياحة مجلس الوزراء الحصيلة الدولارية

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