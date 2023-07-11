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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث «الوزراء» للمصريين: انفراج الأزمة الاقتصادية مسألة وقت

نادر سعد
نادر سعد

رد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامي أحمد موسى، حول مصير الأزمة الاقتصادية وتوقعاته حول موعد انتهائها، قائلًا إن مجلس الوزراء، يرى بوادر انفراجة قريبة وذلك بناءً على ما تحقق خلال الشهور الماضية، والخطة الطموحة التي وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة لزيادة العائدات الدولارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كلما مر الوقت نتجه نحو الحل، نحقق العديد من المستهدفات ونتجه نحو الانفراجة، ولم يعد هناك تخوف أن القادم أسوأ، بل ما نراه القادم أفضل، نظرة مجلس الوزراء مبنية على ما حققناه وما لدينا من خطة، وما نراه من أفق اقتصادي وتحسن السياحة".

وأردف: "كنا نأمل في تحسن مؤشرات أخرى مثل تحويلات المصريين في الخارج، لكن وجود السوق الموازي يحصل على جزء كبير من تلك التحويلات، ومع الوقت سيندثر الاختلاف وتعود التحويلات لسابق عهدها".

واختتم أنه مع تنفيذ برنامج الطروحات وتحسين مناخ الاستثمار ودعم الصادرات والسياحة، فإن مجلس الوزراء يؤكد للمصريين، أن انفراج الأزمة الاقتصادية مسألة وقت، وأن الاقتصاد المصري سيعود لسابق عهده، مع الوقت الوضع سيكون أفضل".

الوزراء الأزمة الاقتصادية أحمد موسى

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