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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي يتحدث لأول مرة بعد انضمامه إلى إنتر ميامي

ميسي
ميسي

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة بعد انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال ميسي عبر برنامج Llave to eternity الأرجنتيني:“نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه، مستعدون ومتشوقون لمواجهة التحدي الجديد ، والتغيير الجديد”.

وأضاف:“لن تتغير عقليتي وسأحاول حيث يجب أن أكون الآن لأقدم أقصى حد لنفسي ومن أجل فريقي الجديد وأحاول تقديم أداء على أعلى مستوى”.

وسيقدم النادي ميسي في مؤتمر صحفي كبير 16 يوليو الجاري.

ميسي سيلعب أولى مبارياته مع الفريق المنتمي للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم، في 21 يوليو عندما يستضيف كروز أزول المكسيكي في المباراة الافتتاحية لكأس بطولات الدوري في أمريكا الشمالية في فورت لودرديل. 

ميسى ليونيل ميسى إنتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي الأرجنتيني ليونيل ميسي

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