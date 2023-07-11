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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

جانب من مهرجان العلمين
جانب من مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

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حضور كبير بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

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