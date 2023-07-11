حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 08:41 م 7/11/2023 8:41:24 PM جانب من مهرجان العلمين الجديدة عدسة: أحمد حسن شارك طباعة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة شارك طباعة