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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهرجان العلمين.. وزيرة الثقافة: "قاموس المصريين خالٍ من كلمة مستحيل"

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مهرجان العلمين يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط على أرض المدينة العالمية الواعدة والتي تعد أحد أهم ثمار الجمهورية الجديدة على ضفاف البحر المتوسط، وعلقت: “لتؤكد أن قاموس المصريين خال من كلمة مستحيل”.

وعبرت “الكيلاني” خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي لإطلاق الدورة الأولى لمهرجان العلمين، عن سعادتها بمشاركة وزارة الثقافة بهذا الحدث الضخم وغير المسبوق وهو مهرجان العلمين والذي يعد إحدى صور قوة مصر الناعمة والتي تمكنت مصر من خلالها الدخول لكل بيت عربي من المحيط للخليج.

الثقافة العربية ستظل كلمة السر

وتابعت: “الثقافة العربية ستظل  كلمة السر التي تتيح لمصر استكمال مسيرتها الحضارية وبناء الجمهورية الجديدة بثقة وثبات”.

وأضافت أن مهرجان العلمين يمثل مناسبة استثنائية غير مسبوقة فهو يجمع بين الترفيه والفنية والرياضة والسياحة في إطار واحد، ويمثل نموذجًا لتعاون قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة للخروج بحدث غير مسبوق من المنتظر أن يستقطب مليون زائر من داخل مصر وخارجها ليشهدوا فعاليات المهرجان وتجعل من تجربة الحضور تجربة مليئة بالتعلم والترفيه.

وزيرة الثقافة مهرجان العلمين كلمة مستحيل قاموس المصريين أكبر حدث ترفيهي الشرق الأوسط

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