إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى استمرار حملات الموجة ٢١ فى مرحلتها الثالثة والتى بدأت مطلع الأسبوع الجاري، لافتة إلى إزالة ٤ حالات تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة ٤٦٠ م٢ وذلك بنطاق مركز ومدينة الزرقا، حيث جاء ذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم.

وفى السياق ذاته، أكدت "المحافظ" استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تمت إزالة 25 حالة تعدِ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ١٧٣٧م٢ منذ انطلاق تلك المرحلة.

وأوضحت أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أى حالات تعد عليها والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشارت "محافظ دمياط" إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدة حرص المحافظة على تذليل أى عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة.