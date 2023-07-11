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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شعبة الأرز" تكشف مفاجأة فى الأسعار وحجم الاستهلاك

الأرز
الأرز

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أن السعر انخفض في الأسواق، وأنه سيواصل الانخفاض خلال الأسبوعين القادمين لثلاثة أسباب، أولها وصول الأرز المستورد وبجودة عالية، والسبب الثاني انخفاض حجم الاستهلاك بنسبة 25%، والسبب الثالث هو اقتراب بشائر المحصول الجديد.

وقال شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الأرز يباع جملة للمضارب بـ13 جنيهًا والمضارب تصنعه وتضع له زيتًا وتعبئه في شيكارة 25 كيلو، أو كيلوهات، بـ20 جنيهًا.

أضاف أن الأرز الشعير الرفيع سعره من 14 لـ14 ألفًا و500 جنيه، أما الأرز العريض أعلى سعر له 24 جنيهًا للكيلو في المضارب ويصل للمواطن الأرز رقم 1 في الجودة بسعر لا يتجاوز 27 جنيهًا، بعدما كان وصل لـ35 جنيهًا.

وأردف: "الفترة القادمة ستشهد زيادة المعروض من الأرز، لذا نصيحتي للمزارعين بيع الأرز الذي بحوزتهم قبل أن ينخفض سعره أكثر من ذلك، حافظ على ما تبقى لديك وبِعه بالسعر الحالي، لأن الأسبوع القادم سينخفض، والمحصول الجديد ينزل السوق منتصف أغسطس".

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