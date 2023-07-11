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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ستولتنبرج: لا مجال لعضوية أوكرانيا بالناتو إن لم تنتصر أمام روسيا

مصير أوكرانيا بالناتو
مصير أوكرانيا بالناتو

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، عن خطة دفاعية شاملة قدمها الحلفاء لمواجهة روسيا.

مصير أوكرانيا بالناتو

أكد الأمين العام لحلف الناتو، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه لا عضوية لأوكرانيا بحلف الناتو في الوقت الراهن.

انضمام أوكرانيا للناتو

أضاف أن الحلف سيوجه دعوة لكييف للانضمام للحلف فور اتفاق الحلفاء، مؤكدًا أنه لا مجال لعضوية أوكرانيا بالناتو إن لم تنتصر أمام روسيا، لافتًا إلى أن قادة الحلف يرون أن الصين ليست عدوًّا. 

أمين عام الناتو ستولتنبرج القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية حلف الناتو

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