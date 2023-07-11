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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسامة خليل: لجنة الوردانى أضاعت على الإسماعيلى 60 مليون جنيه

الإسماعيلى
الإسماعيلى

أعرب أسامة خليل، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق فى جيل الثمانينيات، عن سعادته بعد ضمان فريق الدراويش استمراره فى بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل عقب تغلبه على الداخلية بهدف نظيف سجله ياو أنور.

وقال المتحدث الرسمي السابق باسم نادي الإسماعيلي في تصريحات إذاعية إن بقاء الفريق البرتقالي فى الدوري جاء بفضل الجماهير التى تكبّدت عناء السفر، لافتًا إلى أن ارتباط الشباب بالأندية الشعبية يساعدهم على تفريغ طاقتهم فى شىء مفيد، وأن هبوط الأندية الشعبية سيكون له تأثير سلبي على المشجعين الصغار.

قال نجم الدراويش السابق إن دعم الأندية الشعبية ماديًا بات مطلبًا قوميًا، خاصة أن معظم خزائن هذه الأندية تعاني ماليًا.

وقال متحدث الإسماعيلي السابق إن مشكلة الدراويش أن معظم الإدارات السابقة قامت بتفريغ الفريق من نجومه من خلال بيعهم لمواجهة الأزمات المالية ولم توفر البديل الجيد لتعويض بيع نجومه، مؤكدًا أن الإسماعيلي كان يتميز طوال تاريخه بأنه مفرخة للنجوم من خلال قطاع الناشئين الذى كان يقدم المواهب، لكن حاليًا، بات النادي فى الفترة الحالية يعتمد على شراء اللاعبين من الخارج بمبالغ باهظة وصلت إلى 5 و10 ملايين جنيه دون أن يعود ذلك بالنفع على الفريق الأول، ضاربًا المثل بصالح جمعة: "الإسماعيلي تحول من نادٍ ينافس على البطولات ويناطح الأهلى والزمالك إلى فريق يصارع من أجل البقاء".

وشدد نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق على أن لجنة الوردانى أهدرت 60 مليون جنيه فى التعاقد على صفقات لا تليق باسم فريق بحجم الإسماعيلي وفى النهاية لا يشاركون ويرحلون مجانًا.

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