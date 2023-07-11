قناة الناس| باحث أزهرى يوجه نصيحة للمقبلين على الزواج (فيديو)

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المرأة المصرية الأصيلة تستطيع أن تتحدث مع زوجها وتتفاهم معه وتصل معه إلى حل وسط، لافتًا إلى أنه قبل ذلك يجب على الإنسان بشكل عام أن يعلم أن ما يجري في قدر الله لا شك أن به حكمة، وأن الصبر مفتاح الفرج.

وأضاف «سلامة» اليوم الثلاثاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة «الناس»، أن الله تعالى قادر على التغيير لكن على الإنسان أن يدعو الله كثيرًا، منوهًا إلى ضرورة أن تنظر المرأة إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام في السورة القرآنية وتستخلص منها أمرًا عجيبًا وهو أن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.

وأوضح أن أهم الأمنيات التي تمناها كل أبطال قصة سيدنا يوسف لم تحدث ومع ذلك قدر الله تعالى لهم الخير، وأولهم سيدنا يعقوب الذي منع ولده بعدم قص رؤيته على إخوته ورغم ذلك كادوا له إخوته وتمنوا له أن يقتلوه ولكنه لم يقتل.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.