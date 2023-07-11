ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 مسؤولين عن مصحة إدمان بالمعادي بتهمة احتجاز وتعذيب 75 شخصا

جريدة الدستور

فتحت نيابة المعادى الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة تعرض ٧٥ شخصا للاحتجاز والتعذيب بداعي العلاج من الإدمان، وقررت حبس أربعة متهمين على ذمة التحقيقات.

ووجهت لهم تهم: الاحتجاز والتعذيب واستخدام عقاقير طبية دون استشارة طبيب، ومزاولة نشاط دون تراخيص.

وأمرت النيابة بعرض المحتجزين على الطب الشرعي لإعداد تقرير عن الإصابات التي لحقت بهم، واستدعاء ذويهم لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة المعادى، قيام أحد الأشخاص - بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط  القائمين على إدارته وتبين أنهم 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وأحدهم المدير المسئول.

كما تبين وجود عدد 75 شخصا بداخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب.

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات ومجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" – هاتف محمول خاص بأحد المتهمين - عدد 3 سجل دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطي المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل 

تعرض ٧٥ شخص الاحتجاز والتعذيب ادوية وعقاقير استشارة طبية التحفظ على المضبوطات هاتف محمول خاص جداول المخدرات حبس أربعة متهمين رجال المباحث علاج الإدمان بدون ترخيص

الأكثر قراءة

بعد تمكين زوجته.. أسرة حسن شاكوش تعود إلى الفيلا وتمتنع عن تنفيذ الحكم

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات

بعد تسليمه للقاهرة.. الإرهابى محمد عبدالحفيظ يكشف صراعات الإخوان

المالية: نستهدف خفض الدين لـ 94% فى الموازنة الجديدة

"يجعله عامر".. برنامج تأهيلى للمقبلين على الزواج فى الإسكندرية

خبير يكشف سبب تصريح "بايدن" برفض انضمام أوكرانيا للناتو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضي الفلسطينية إلى سجن كبير

الخارجية الفلسطينية: بناء الاحتلال 450 وحدة استيطانية جديدة استخفاف بالمجتمع الدولي

التفاصيل الكاملة لشبكة جواسيس "الموساد" في تركيا.. العمليات والتدريب