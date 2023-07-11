3 وزراء و"الفقي" أبرز حضور المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين

يعقد بعد قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة كأضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

وعلم "الدستور" أنه من أبرز الحضور والذين سيلقون كلمة بالمؤتمر الصحفي للمهرجان، عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من قيادات الشركة المتحدة وقطاع السياحة في مصر وعدد من ضيوف مصر من عدد دول العالم.

وتعقد إدارة مهرجان العلمين الجديدة في الخامسة من مساء اليوم بـ"نورث سكوير" بمدينة العلمين الجديدة مؤتمرا صحفيا عالميا، من أجل الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمهرجان الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط.

وتكشف إدارة مهرجان العلمين الجديد 2023 عن تفاصيل الحدث الترفيهي الذي يقام في مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023، ويستضيف العديد من الفعاليات من الموسيقى والفعاليات الترفيهية في أكبر ساحة ترفيهية في العلمين الجديدة إلى جانب العروض الدولية والفعاليات الرياضية التي تقام في منطقة الشاطئ والبحيرة، ومن المقرر أن يتواجد أعضاء إدارة المهرجان وأعضاء مجلس أمناء جوائز العلمين الجديدة وسيتم الكشف عن عدد كبير من المفاجآت خلال المهرجان.