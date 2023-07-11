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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ قنا
محافظ قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الحد الأدنى لمجموع القبول بفصول مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، للعام الدراسى 2023 / 2024، على أن يكون 278 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المنتهى.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه من المقرر قبول 50 طالب هذا العام منهم 40 طالب من أبناء محافظة قنا، و10 طلاب من محافظات (أسيوط – سوهاج – الأقصر)، على أن لا يكون الطالب متقدم فى احدى هذه المحافظات إلى مدرسة أخرى بنفس التخصص، وفى حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق فى استكمال باقى اجراءات التقدم.

وأضاف السيد أنه سيتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين  بمجموع الشهادة الإعدادية الحاصل عليها الطالب هذا العام والدرجة الحاصل عليها الطالب فى الاختبارات التى سوف يتم عقدها بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وفى حالة تساوى الطلاب فى المجموع ونتيجة الاختبار سوف تكون الاولوية للأصغر سنا، وفى حالة التساوى تكون المفاضلة بينهم بترتيب الحروف الأبجدية للطلاب.

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ صباح اليوم الثلاثاء 135 مواطن بمكتبهما، للاستماع لشكواهم عن قرب والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا.

وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

اجتماعى اشرف الداودي استكمال أشرف الداودي محافظ قنا أصل

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