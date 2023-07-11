الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد وردة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. الجمعة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد المطربة وردة الجزائرية، تحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة والنصف مساء الجمعة 14 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

برنامج حفل ذكرى ميلاد وردة

من المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج مختارات من أشهر أعمال المطربة الراحلة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني وتعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء يؤديها كل من داليا عبدالوهاب، شيماء ناجى، رحاب مطاوع، نهاد فتحى، سمية وجدى، صابرين النجيلى وفرح الموجى.

قد طرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا وشباك التذاكر.

جدير بالذكر أن المطربة وردة ولدت في 22 يوليو 1932 بفرنسا ثم جاءت إلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم ألمظ وعبده الحامولى، بعدها أضيف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر" وطلبها الرئيس الجزائري بومدين لتغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972 ثم عادت إلى مصر وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري بليغ حمدى لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم انفصالهما عام 1979، جاء ميلادها الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي خرجت للنور عام 1979 وكانت من ألحان سيد مكاوى، شاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها أميرة العرب، حكايتى مع الزمان، وصوت الحب، قدمت مسلسلات أوراق الورد، وبعد أربع سنوات شاركت فى آن الاوان، رحلت عن دنيانا في 17 مايو 2012 تاركة ثروة فنية هائلة تمثلت فى مئات الأغانى الوطنية والعاطفية التى غزت بها قلوب الملايين فى الوطن العربى .