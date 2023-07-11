وزير الخارجية الروسى ونظيره العمانى بحثا إنشاء لجنة لتعزيز التعاون الاقتصادى

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو، مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وصرح وزير الخارجية الروسي، اليوم، بأن موسكو ستتوصل إلى استنتاجات بناء على مدى سرعة وفعالية حلف شمال الأطلسي الناتو في عمليات التوسع في السويد وفنلندا.

وأكد "لافروف" أن التجارة بين روسيا وسلطنة عمان آخذة في الازدياد، مشددًا على أن إمكانات التعاون بين البلدين أكبر بكثير، متابعًا: "وجهة نظرنا المشتركة هى أن هذا الاتجاه في النمو بحجم التجارة يحتاج إلى الدعم والأرقام تتزايد بشكل كبير".

- مناقشة إمكانية تسريع وتيرة النظر في إنشاء لجنة حكومية دولية بشأن التجارة

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه خلال جائحة فيروس كورونا تراجعت التجارة بين روسيا وسلطنة عمان، لكن خلال العام الماضي اتخذت اتجاهًا تصاعديًا.

وأوضح "لافروف" أن حجم التجارة ازداد بأكثر من 45% وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام بأكثر من 50%، مضيفًا أنه خلال الاجتماع ناقش الطرفان إمكانية تسريع وتيرة النظر في مسألة إنشاء لجنة حكومية دولية بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي.

- وزير الخارجية الروسي: الدول العربية لديها رؤية خاصة بالتطورات العالمية

وأضاف "لافروف"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني، الثلاثاء، أنهم يشجعون شركاتهم على تعزيز الاستثمار في سلطنة عمان.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الدول العربية لديها رؤية خاصة بالتطورات العالمية، لافتًا إلى أن الدول العربية تشجع التوازن في المصالح المتبادلة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الضغوط على روسيا تفضح منظمي الحملات الغربية، منوهًا بأن الغرب لا يسمح لروسيا بتشكيل عالم متعدد الأقطاب.