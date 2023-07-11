بمشاركة 20 جهة.. أرقام مهمة فى الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة

تعقد إدارة مهرجان العلمين الجديدة في الخامسة من مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمدينة العلمين الجديدة، للإعلان عن التفاصيل الكاملة للمهرجان الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط.

وخلال الأيام الماضية، وقعّت مجموعة كبيرة من أهم الشركات المصرية والعالمية لرعاية المهرجان في دورته الأولى، والذي سيكون محط أنظار العالم والشرق الأوسط، وفي السطور التالية، أبرز الأرقام التي تعكس اهتمامًا كبيرًا بالحدث.

- أكثر من 20 جهة تشارك ضمن الشركات والمؤسسات المشاركة في المهرجان.

- أكثر من 5 شركاء من كبريات الشركات تشارك في رعاية الحدث.

- يتوقع القائمون على المهرجان حضور أكثر من 1 مليون زائر.

أماكن إقامة الفعاليات

حرص القائمون على إدارة المهرجان على توفير كل سبل الراحة للضيوف والزائرين، وتم تحديد عدد من الفنادق ذات الجودة العالمية من أجل التكامل وتقديم خدمة مميزة خاصة مع حضور الآلاف من ضيوف مصر وسيتواجد الزائرون بفنادق «فندق توليب 1- فندق توليب 2- فندق ريجال هايتس العلمين الجديدة– فندق كريستال إن».

ومن المقرر أن تُقام فعاليات المهرجان في عدد كبير من الأماكن الساحرة بالعلمين الجديدة، أبرزها:

- مارينا العلمين الجديدة.

- مول العلمين سكوير الجديدة.

- ساحة العلمين الجديدة.

- منطقة البحيرات.

- منطقة شاطئ العلمين الجديدة.