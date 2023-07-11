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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خطوات طباعة بيان حالة معلم 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط مخصص لطباعة بيان حالة معلم والذي يشمل كافة المعلومات عن جميع المعلمون في مصر، ومع زيادة عمليات البحث عن بيان حالة معلم تعرض الدستور رابط بيان حالة معلم عبر موقع وزارة التربية والتعليم في التقرير التالي. 

رابط بيان حالة معلم

يستطيع المعلمون طباعة بيان حالة معلم من خلال الرابط الذي وفرته وزارة التربية والتعليم لذلك، وتستطيع ذلك باتباع الخطوات التالية : 

أولا الدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين أو اضغط على الرابط التالي من هنا.

كيفيه طباعة بيان حالة معلم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بيان حالة معلم أزهر 2023 ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية

​​قم بالضغط على أيقونة تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت، الضغط على الاختيار الخاص بمدرسة ثم يتم كتابة الايميل  الموحد الخاص بالمعلم وكلمة السر الخاصة به، اختيار عرض بيانات معلم / موظف / طباعة بيان حالة، اكتب كود الموظف أو الرقم القومي ثم نضغط بحث،  في اخر البيانات يتم الضغط على عرض، الآن اضغط على أيقونة طباعة بيان حالة، ​ستظهر أمامك أيقونة خاصة بالتحميل كما هو موضح، عليك الآن القيام بالضغط من أجل إتمام عملية التحميل، يمكن إجراء اتباع نفس الخطوات من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الشخصي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أهمية بيان حالة المعلم 

يلجأ المعلمون إلى تسجيل بيان حالة المعلم لانها تحتوي على كافة البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها المعلمون ومنها جهة العمل المرحلة، الإدارة التعليمية التابع إليها المعلم، الرمز الخاص بالمعلم، الرقم القومي الذي يخص المعلم، اسم المدرس كاملا كما هو في بطاقة الرقم القومي، تاريخ ميلاد المعلم، الديانة التي يعتنقها المدرس، محل إقامة المعلم، الحالة الاجتماعية الخاصة بالمعلم.

كما يشمل بيان حالة المعلم رقم هاتف المعلم، الدرجة الوظيفية التي وصل إليها المعلم حتى وقتنا هذا، التاريخ الذي تم فيه تعيين المدرس في المدرسة، رقم القرار المعين، تاريخ قرار تعيين المعلم في منصبه الحالي في المدرسة، الموقف الخاص بالعمل، التاريخ الذي تم فيه استلام الوظيفة.

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بيان حالة معلم أزهر 2023

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