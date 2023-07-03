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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفيه طباعة بيان حالة معلم عبر موقع وزارة التربية والتعليم

معلم
معلم

يبحث العديد من المعلمين خلال الساعات الماضية عن كيفيه طباعه بيان حالة معلم  فى هذا السياق تنشر الدستور كل المعلومات التى يجب أن تعرفها عن بيان حالة المعلم وكل التفاصيل التى يجب أن تعرفها وكيفية طباعة بيان حالة المعلم.

طباعة بيان حالة معلم

يمكن طباعة بيان حالة المعلم من خلال مركز المعلومات الموجود داخل موقع وزارة التربية والتعليم حيث يوجد داخل هذا المركز كل ما تريد معرفته بشأن المدرسين ويمكنك استخدام الرابط التالى من هنا.

بيان حالة معلم أزهر 2023 ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية

بيان حالة معلم أزهر 2023

خطوات طباعة بيان حالة معلم

أما الخطوات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيما يخص طباعة بيان حالة المعلم فهى كالتالى :

فى الخطوة الأولى يدخل المعلم على موقع طباعة صحيفة احوال معلم 2023 ويكون من خلال نظام إدارة الموارد البشرية، ووضع بيانات المعلمين والإداريين عن طريق النقر على هذا الرابط من هنا.

أما فى الخطوة الثانية المعلم يقوم بالنقر على أيقونة تسجيل دخول بحساب ميكروسوفت.

وفى الخطوة الثالثة يجب النقر على الاختيار الخاص بمدرسة، وبعدها كتابة الإيميل الموحد الخاص بالمعلم وكلمة السر التي تخصه ثم يختار عرض بيانات معلم/ موظف/ طباعة بيان حالة.

وفى الخطوة الرابعة يجب على المعلم اكتب كود الموظف أو الرقم الرقمي وانقر على كلمة بحث وآخر البيانات قوم بالنقر على عرض، أما فى الخطوة الخامسة في الوقت الحالي انقر على أيقونة طباعة بيان حالة.

وبعد كل ذلك سوف تظهر أمامك أيقونة خاصة بالتحميل، ويجب عليك أن تقوم بالنقر بغرض استكمال عملية التحميل.

وحسبما أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين فيما يخص طباعة بيان الحالة للمعلم فقد قالت حول ذلك أنه من الممكن إجراء كل الخطوات السابقة عن طريق الهاتف المحمول أو الحاسب الشخصي أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

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