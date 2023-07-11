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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طلقات نارية تصيب ميكانيكي ووالده".. لعب العيال انتهى بكارثة في المنيرة الغربية

جريدة الدستور

تسبب لعب العيال وخلافات الجيرة في وفاة ميكانيكي وإصابة والده بطلقات نارية في منطقة المنيرة الغربية والزج بآخرين داخل قضبان السجن.

خلافات الجيرة

الواقعة بدأت عندما نشب خلاف بين الأطفال بسبب لعبة كرة القدم، نتج عنه تعدى أحدهما على الآخر مما أسفر عن إصابة الأثنين وتم فض تشاجرهما ليذهبا كل منهما إلى أهله يشتكي ما حدث، وبتوجه أحد المتهمين للعتاب على جاره في تعدي ابنه على الآخر، قابلة بأسلوب غير لائق وأخبره أن ابنه أصيب بجروح هو الآخر والأمر لا يتعدى لعب الأطفال.

كل ذلك لم يكن رد متوقع من عتاب المتهم الذي استعان بقريبه وبدأ يفتعل المشاجرات مع جيرانه وطلق عليهم الطلقات النارية، فأصابت والد الطفل الأخر - يعمل ميكانيكي- مما أسفر عن وفاته، وإصابة الجد بطلقة نارية.
 
مشاجرة تنتهي بمتوفيين ومسجونين
نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، ما أسفر عن مصرع ميكانيكي وإصابة والده، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأشارت التحريات إلى أن خلافات متعلقة بالجيرة ولهو الأطفال وراء الحادث. 

تفاصيل البلاغ
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية. 

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر 4 أشخاص، مما أسفر عن مقتل ميكانيكي وإصابة والده، على يد شقيقين، نتيجة خلافات الجيرة ولهو الأطفال. 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق. 

لعب الأطفال ميكانيكي قتل منطقة المنيرة الغربية خلافات الجيرة أسلوب غير لائق قضبان السجن

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