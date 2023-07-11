الإفراج عن 6.5 مليون طن ذرة وفول صويا بـ3 مليارات دولار من أكتوبر 2022 حتى يوليو 2023

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، جهود الدولة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وأكد أن 70% من مكونات صناعة الدواجن في مصر هي الأعلاف، ولذلك اهتمت الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية بتوفير حصيلة دولارية للإفراج عن الكميات التي تم استيرادها من خامات الأعلاف، سواء من الذرة والفول الصويا. وتم الإفراج مؤخرًا عن 185 ألف طن من الذرة والفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار، يشمل 107 ألف طن من الذرة بحوالي 39 مليون دولار، و78 ألف طن من الفول الصويا.

وأضاف أبو اليزيد في تصريحات صحفية، أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2022 حتى يوليو 2023، أفرجت الدولة عن ما يقرب من 6.5 مليون طن، منهم 4.5 مليون طن ذرة و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، بإجمالي مبلغ 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بالإفراج الجمركي ساهم بشكل كبير في حدة الأزمة، خاصةً أن روسيا وأوكرانيا تحتويان على ثلث الإمداد العالمي للحبوب. كما حرصت الدولة على تسهيل التراخيص للمشروعات الخاصة بالإنتاج الداجني والحيواني، والمصانع الخاصة بإنتاج الأعلاف، بجانب طرح البورصة المصرية للسلع كميات كبيرة من الذرة الصفراء لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة، لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربَّى الدواجن. كذلك اهتمامًا بمنظومة اللقاحات، فقد تم التعاون بين معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات، حيث تم إنشاء مجمَّع كبير في الإسماعيلية بدلاً من استيرادها؛ ممَّا وفَّرَ الكثير للمربِّين والمشروعات الموجودة في مصر.