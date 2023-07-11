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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مكتبة الإسكندرية يكشف تفاصيل المعرض الدولى للكتاب 2023

جريدة الدستور

كشف الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، تفاصيل الدورة الثامنة عشرة من المعرض الدولي للكتاب 2023.

وقال "زايد"، إن معرض الكتاب لمكتبة الإسكندرية تحول لمظاهرة ثقافية تُضاف إلى المهرجان الكبير للمعرض الدولى المصري الذي يقام مع بداية العام في يناير وفبراير، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب الإسكندرية يقام دائما في شهر يوليو، حيث سيتم افتتاحه غدًا ليستمر 15 يوماً من تاريخ إطلاقه.

وأضاف "زايد"، خلال مداخله هاتفية علي قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن معرض الكتاب الإسكندرية استطاع أن يستقطب فيما يقرب من 76 دارًا للنشر، من مصر والوطن العربي بالتعاون مع : «اتحاد الناشرين المصريين، والعرب، ودور نشر من الكويت، والإمارات، والسعودية».

وأشار إلى وجود قسم جديد لبيع الكتب القديمة يسمى «سور الأزبكية» حيث يسمح لدور النشر بعرض الكتب بأسعار قليلة مع عرض مشغولات المكتبة، وذلك بسبب انجذاب زوار المعرض لهذا النوع من الأقسام، منوها بأن معرض الكتاب يفتح أبوابه للزوار دون رسوم أو تذاكر دخول «مجانا» لجميع الأعمار.

ونوه بأن المعرض يضم 100 نشاط ثقافي خلال 15 يوم، تتراوح بين ندوات ثقافية تتناول قضايا عامة، ومناقشات لكتب، واستضافة بعض الأشخاص الذين حصلوا على جوائز الدولة مثل الدكتور علي الدين هلال وصلاح سالم وهاني شنودة وغيرهم.

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