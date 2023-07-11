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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": خطة الناتو تشمل هيكلًا جديدًا للقوات المسلحة للحلف

جريدة الدستور

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية، إن خطة "الناتو" تشمل هيكلًا جديدًا للقوات المسلحة للحلف، وتجهيز الحلف بـ300 ألف جندي.

- تقسيم أراضي الحلف إلى 3 مناطق

وأوضح مرزوق، خلال مداخلة له في القناة، أن خطة الناتو تشمل تقسيم أراضي الحلف إلى 3 مناطق جغرافية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن ألمانيا تعهدت بتقديم 15 ألف جندي لدعم حلف الناتو.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، قد قال، الجمعة، إن الحلف يعتزم خلال قمته الأسبوع المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس تبني 3 خطط دفاعية لثلاث مناطق جغرافية.

وأضاف "ستولتنبرج" خلال مؤتمر صحفي: "سنتخذ بعد القمة المزيد من الخطوات لتعزيز (سياسة) الردع لدينا بثلاث خطط دفاعية جديدة لمكافحة التهديدات الرئيسية- روسيا والإرهاب، خطة واحدة للشمال والمحيط الأطلسي، والأخرى لأوروبا الوسطى، والثالثة لمنطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود".

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