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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل زوجته فى الشرقية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة فى ههيا بالشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس تاجر الخردة المتهم بقتل زوجته بطعنة نافذة بالرقبة بأحد الشوارع وذلك لخلافات زوجية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزى بوصول " فاطمة م م ح " 40 ربة منزل جثة هامدة، إثر إصابتها بجرح نافذ بالرقبة وجرح قطعى بالرأس، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن قيام زوجها " محمود ع " 44 سنة تاجر خردة، مقيم نطاق مركز الزقازيق، بارتكاب الواقعة والتعدى على زوجته بسلاح أبيض سكين، بالقرب من سوق القرية وذلك على إثر خلافات زوجية بينهما وتركها منزل الزوجية منذ عدة أشهر.

وتم تحرير عن الواقعة المحضر 2938 لسنة 2023 إدارة مركز شرطة ههيا وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحقيقات تاجر الخردة طعنة نافذة بالرقبة

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