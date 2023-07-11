"الأورمان" توزع 7500 كيلو لحوم بلدي لدعم أهالي 66 قرية في المنوفية

انتهت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من توزيع 7 آلاف و500 كيلو لحوم بلدى تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك داخل مجزر أشمون بعزبة لمعي بمركز أشمون، وذلك تحت إشراف الطب البيطري، ورعاية اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية.

وأكد إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة المنوفية.

- أماكن وقرى التوزيع

وأوضح "شعبان" أنه تم التوزيع فى قرى طنوب وميت الكرام والكمايشه وتلا مركز تلا، وقرى الفرعونيه وساقية المنقدى وشما وسبك الأحد عزبه الباشا وسنتريس وعزبه عبده والقناطرين وجريس وعزبة بهجت وعزبة مصطفى ومنشأة جريس والإصلاح الزراعي وعزبة ابوصلاح وشنوان وكفر الفرعونيه وساقية ابوشعرة عزبة تكلا وعزبة شماعة وعزبة الطين وعزبة الوزير وعزبة الرميه وعزبة النور والجزيرة وعزبة البكرى وعزبة سلامة وعزبة رستم مركز أشمون، وقرى الدبيبة وميت فارس وكفر مليح وقرية طوخ طنبشا وعزبه راتب وطنبشا مركز بركة السبع، وقريه دراجيل وجزيرة الحجر وكفر حجازي والجسر وبشتامي وزاويه البقلي وعزبة العمدة والعراقيه وعزبة سيدى صالح والحلفاية وسلامون قبلي وعسما وزاوية الناعورة كفر السبع وعزبة محسن مركز الشهداء، وقرى جروان وكفر محمود وبهناي وبير شمس وميت البيضا وسنجلف وكفر الباجور وعزبه العامريه وساقيه صالح وعزبة تاج الدين وعزبة حوا وفيشا الصغري وألوانه وكفر سنجلف الجديد مركز الباجور، وقرى منوف وارض السحري والحصوة ودمليج وعزبة عابدين وعزبة العريضة وعزبة السته مركز منوف.

وأشار إلى أن الجمعية تحرص على ان تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الاضاحى منذ اختيار الماشية الى وصول اللحوم إلى مستحقيها، أن تتم كل هذه المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية .