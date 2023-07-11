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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024 والأوراق المطلوبة

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

يكثر البحث عن رابط التقديم للصف الاول الثانوي 2024 مع إعلان تفاصيل التقديم على موقع وزارة التربية والتعليم من أجل العام الدراسي الجديد 2023/2024.

رابط التقديم للصف الاول الثانوي 2024

نوضح في هذا التقرير رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2024 وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي موجود في موقع وزارة التربية والتعليم  من هنا.

خطوات التقديم للصف الاول الثانوي 2023

بعد الضغط على الرابط السابق ذكره في الأعلى تفتح صفحة جديدة يجب الضغط على التسجيل بحساب الوزارة ثم إدخال بيانات الطالب المتمثلة في 

  • الرقم القومي
  • كود الطالب
  • الضغط على كلمة تسجيل
  • ثم تفتح صفحة جديدة تطلب إدخال البيانات التالية للطالب
  • البريد الإلكتروني
  • رقم الموبايل
  • كلمة المرور
  • تأكيد كلمة المرور
  • الضغط على تأكيد
  • تفتح صفحة جديدة لتسجيل البيانات الأساسية
  • الاسم
  • الإدارة التعليمية
  • المديرية- المدرسة - الدرجة
  • الضغط على الدخول للتنسيق
  • الضغط على (التنسيق الثانوي العام) وتسجيل البيانات الخاصة بتنسيق الثانوية العامة المطلوب.

رابط التقديم فى الصف الأول الثانوي 2023 وكافة الأوراق المطلوبة

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2024 

  • طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة مرفق به الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة
  • أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر و صورتين منها
  • صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم
  • حافظة بلاستيكية وملف ورقي للتقديم للثانوية العامة
  • البطاقة الصحية للطالب
  • 2 طابع مهن تعليمية
  • أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و صورتين منها
  • 6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب
  • بطاقة الاختيار

قيمة المصروفات الدراسية  للعام الدراسي 2024 

تبلغ المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي 520 جنيها، وقيمة المصروفات الدراسية لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم 292.95 جنيه، قيمتها المصروفات الدراسية للفئات المعفاة 65.9 جنيه.

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