محافظ المنوفية يوجه بإنهاء مشروع الصرف الصحي لقرية أبو عوالي

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية أبو عوالي، التابعة للوحدة المحلية بجريس مركز أشمون وتأمين البيارات الموجودة بطريق المقابر لحين الانتهاء من الأعمال حفاظًا على حياة المواطنين.

كما كلّف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون باتخاذ اللازم تجاه شكوى عدد من أهالي قرية طهواى يتضررون من وجود تعديات على حرم الطريق الخاص بمدخل القرية مما يلحق الضرر بالأهالى ويعيق حركة المارة والسيارات، والعرض عليه فورًا استجابة لمطلب الأهالي.

جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

ووافق المحافظ على طلب أحد العاملين بموقف مدينة منوف مقيم بقرية ميت خلف، يلتمس نقله إلى مشروع المواقف بشبين الكوم مراعاة لظروفه الصحية الصعبة، كما كلّف المحافظ رئيس حي غرب شبين الكوم بدراسة طلب عدد من المواطنين يتضررون من ارتفاع القيمة الإيجارية لمحلات تجارية تابعة للوحدة المحلية، موجهًا بإعادة تقييم القيمة الإيجارية مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى طلب مواطن بناحية كفر شنوان بشبين الكوم يلتمس إلغاء قيمة التأخير عن سدادا الاقساط المستحقة لمنزله المقام على أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه الصعبة، وقد أحال المحافظ طلبه إلى المستشار القانونى لإبداء الرأى فى ضوء الضوابط والقوانين، موجهًا بزيادة مدة دفع الأقساط تيسيرًا عليه، وصرف لحوم لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة وذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكلّف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص عدد من الشكاوى تنوعت بين شكوى أهالى حوض الجزيرة (1) بقرية طهواى والمقيمين على امتداد مصرف مؤنسة يتضررون من تطهير الترعة نظرًا لانخفاض مستوى الأرض الزراعية عن قاع الترعة وتضرر المنازل المحاطة بها وذلك بالتنسيق مع الزراعة والري، وشكوى مواطن بناحية كفر السنابسة مركز منوف يتضرر من التعنت في توصيل التيار الكهربائي لمصنعه الكائن بطريق 25، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

ووجّه المحافظ مدير مركز معلومات شبكات المرافق بدراسة طلب عدد من المواطنين بناحية الراهب بشبين الكوم يلتمسون إعفائهم من المصروفات الإدارية والإشراف الهندسي لتوصيل الصرف الصحى لمنازلهم وذلك لقيامهم بتنفيذ الاعمال على نفقتهم الخاصة تحت إشراف شركة مياة الشرب والصرف الصحي مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة، والعرض عليه.