السجن عام لعاطل هدد فتاة بنشر صورة خادشة لها فى قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشار تامر الأمير، والمستشار ياسر عرفة، وأمانة سر أحمد جمال مبارك، بالسجن لمدة عام وقبول الدعوة المدنية على عاطل بتهمة تهديد فتاة بنشر صور خادشة للحياء لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في حالة عدم دفع له مبالغ مالية، في مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2020 عندما حررت "هـ.ع.س، محضرًا ضد "ع.ر.ت، يبلغ من العمر 25 عامًا ومقيم في بندر نقادة تتهمه بتهديدها بكتابة عبارات خادشة للحياء وماسة بشرفها مصحوبة بالمطالبة بمبلغ مالي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتبين أن المتهم التقط صورًا شخصية للمجني عليها دون إرضائها وهددها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة عدم دفع له مبلغ مالي.

تم القبض على المتهم وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 802 لعام 2021 جنايات نقادة التي قيدت برقم 169 لعام 2021 كلي قنا، والتي قضت بحبس المتهم لمدة سنة وقبول الدعوة المدنية.