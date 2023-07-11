الأمين العام لـ"الناتو" يشدد على ضرورة انسحاب روسيا من محطة زابوريجيا النووية

صرح ينس ستولتنبرج، الأمين العام لشمال الحلف الأطلسي "الناتو"، أن القمة سترسل إشارة واضحة وإيجابية وقوية ومتحدة بشأن انضمام أوكرانيا للناتو.

وقال "ستولتنبرج"، خلال مؤتمر صحفي، قبل انطلاق قمة الحلف في فيلنيوس، أن القمة هذا العام ستضع خططا واضحة للردع والدفاع المشترك، معلقا " سنعمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا، فالمهمة الكبرى هي تقديم الدعم العسكري الكامل والشامل لأوكرانيا"، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وحذر الأمين العام لشمال الحلف الأطلسي، من الخطاب النووي الذي تعتمده روسيا بأنه خطير ومتهور، مشددا على ضرورة انسحاب روسيا لقواتها العسكرية وقواتها من محطة زابوريجيا النووية حيث أن الخطاب النووي الذي تعتمده روسيا خطير ومتهور، وعلى روسيا أن تدرك أنها لن تنتصر في حربها ضد أوكرانيا.