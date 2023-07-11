ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمين العام لـ"الناتو" يشدد على ضرورة انسحاب روسيا من محطة زابوريجيا النووية

الناتو
الناتو

صرح ينس ستولتنبرج، الأمين العام لشمال الحلف الأطلسي "الناتو"، أن القمة سترسل إشارة واضحة وإيجابية وقوية ومتحدة بشأن انضمام أوكرانيا للناتو.

وقال "ستولتنبرج"، خلال مؤتمر صحفي، قبل انطلاق قمة الحلف في فيلنيوس، أن القمة هذا العام ستضع خططا واضحة للردع والدفاع المشترك، معلقا " سنعمل على توفير الأسلحة والذخائر لأوكرانيا، فالمهمة الكبرى هي تقديم الدعم العسكري الكامل والشامل لأوكرانيا"، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وحذر الأمين العام لشمال الحلف الأطلسي، من الخطاب النووي الذي تعتمده روسيا بأنه خطير ومتهور، مشددا على ضرورة انسحاب روسيا لقواتها العسكرية وقواتها من محطة زابوريجيا النووية حيث أن الخطاب النووي الذي تعتمده روسيا خطير ومتهور، وعلى روسيا أن تدرك أنها لن تنتصر في حربها ضد أوكرانيا.

روسيا أوكرانيا الأسلحة والذخائر لأوكرانيا الدعم العسكري الكامل محطة زابوريجيا النووية الناتو حلف الأطلسي شمال الحلف الأطلسي

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

احتاج 95 غرزة.. رفض دفع الإتاوة فمزقوا جسده في المحلة بالغربية

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ