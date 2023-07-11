ضبط موظف لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه فى كفر الشيخ

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ لاتهامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسبًا غير مشروع بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس إحدى الشركات وشراء السيارات.

وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدِّرَت أفعال الغسل التي قام بها بـ3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.