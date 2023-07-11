خبير اقتصادي: زيادة صادرات الأغذية لـ1.4 مليار دولار مؤشر الاتجاه الصحيح

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنه بعد زيادة صادرات الأغذية المصرية لـ 1.4 مليار دولار، هناك أيضًا زيادة في الصادرات وخفض في الواردات المصرية، مؤكدًا أن هذا يعطي مؤشرًا أن السياسة التي تنتهجها الدولة تسير على الطريق الصحيح من خلال دعم الصناعة والإرتقاء بجودة المنتج وفتح أسواق جديدة على مستوى العالم.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه العوامل ساعدت على زيادة الصادرات في الربع الأول من عام 2023، متابعًا أن الدولة تتابع دائمًا الأسواق العالمية وعلى أساسها تقوم بوضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين.

وأكد أن المنتج المصري يشق طريقه إلى الأسواق العالمية يومًا تلو الآخر، مؤكدًا أن مصر لديها سياسة وهدف واضح وهو وصول الصادرات لـ 100 مليار دولار، حيث أن ما تم اتخاذه من خطوات يؤكد تحقيق هذا الهدف.