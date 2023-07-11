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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الولايات المتحدة تؤكد التزامها تجاه حلف شمال الأطلسى وأوكرانيا

بايدن
بايدن

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، وقال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، خلال مباحثات مع نظيره الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، على هامش قمة الناتو، إن الولايات المتحدة تتواجد اليوم لتأكيد التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا.

 وأضاف "بايدن": تم مناقشة وبحث تعزيز حلف الناتو وقدراته في مجلس الشيوخ، مضيفًا أن أمريكا تؤكد التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا بشكل كامل حتى تحقق لها السلام الشامل، حسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة قامت بنشر أكثر من 2000 جندي أمريكي بليتوانيا لتأمين قمة الناتو، كما سيتم مناقشة زيادة القدرات الدفاعية لدول حلف الناتو بشكل كبير، مشيرا إلى أن أمريكا تتطلع لتوسيع حلف الناتو بانضمام السويد في أقرب وقت.

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