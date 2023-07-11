الحقبة الرومانية وبداية المسيحية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية..غدا

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ندوة بعنوان "الحقبة الرومانية وبداية المسيحية في الإسكندرية"، بقاعة توفيق الحكيم، غدًا الأربعاء ١٢ يوليو الساعة ٧ مساءً.

سلسلة تاريخ الإسكندرية

تأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات "تاريخ الإسكندرية بين الماضي والحاضر"، ويقدم الندوة الدكتور عزت قادوس أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية، وتدير الندوة دكتورة أمنية صلاح .

ويشار إلى أن الدخول مجانًا والأولوية لحاملى كارنية المركز.

مركز الحرية للإبداع

يعد من أقدم المراكز الثقافية في مصر، بل أنه أول مركز ثقافي في الإسكندرية ويتبع صندوق التنمية الثقافية.

يعد المركز، ملتقى لأهالي الاسكندرية من آدباء وعازفين وأصحاب هوايات ومثقفين ودارسين وهواه في كافة المجالات العلمية والفنية، كما يوفر البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين.

يرجع بناء مركز الحرية للإبداع، لعهد محمد علي، ويقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا (وهو حاليا شارع صلاح سالم).

في عام 1962 تم تحويل المركز إلي قصر ثقافة الحرية وكان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة حيث كانت تقام فيه العديد من الانشطة المتنوعة تخدم في تثقيف الاطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة، وفي عام 2001 و بالتحديد في الاثنين 12 شعبان 1422 هـ - 29 اكتوبر2001 تم افتتاح المركز، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، مثل الندوات والورش الفنية والدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بالثقافة في الإسكندرية.