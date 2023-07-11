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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مرصد الأزهر: تجربة مصر ناجحة فى مكافحة الإرهاب

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن القضاء على قيادات التنظيمات الإرهابية يحدث أثرًا على المدى القصير إلا أنه لا يعد حلًا فعالًا بمفرده للقضاء عليها ووقف التطرف.

وأضاف مرصد الأزهر، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تتخذ مسارين أحدهما عسكري وأمني والآخر فكري، فتلك التنظيمات التي تشكلت على أسس فكرية وأيديولوجية، ترتكز مواجهتها على الجانب الفكري لحماية الشباب واليافعين من الاستمالة إليها خاصة مع استخدامها خطابا قائما على المظلومية ويدغدغ الجانب العاطفي الذي في طور التشكل لديهم.

ولفت مرصد الأزهر إلى التجربة المصرية في هذا الأمر، حيث حاربت مصر الإرهاب عسكريًا بالتوازي مع مكافحته فكريًا عن طريق مؤسسة الأزهر الشريف ونشر فكرها الوسطي الذي يُعد الرواية المضادة للفكر المتطرف، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة.

وأوضح المرصد أن عملية اغتيال القيادي الداعشي "أبو أسامة المهاجر" في غارة جوية شرق سوريا، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتاكوم) الأحد ٩ يوليو الجاري، في بيانها عن استهداف غارة جوية الجمعة الماضية للإرهابي دون أن تسفر عن سقوط مدنيين، تعكس استمرار الاستراتيجية المعروفة بـ"قطف الرؤوس" التي تتبناها قوات التحالف للقضاء على قيادات التنظيمات الإرهابية حول العالم، بغرض إحداث إرباك داخل التنظيمات التي يقودونها، ومن ثَمَّ إفشال خططها والتأثير سلبًا على عناصرها. 

يذكر أن العملية الجوية تأتي في إطار سياسة استهداف قادة التنظيمات الإرهابية التي اتبعتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر، وذلك بالقبض عليهم أو تصفيتهم عن طريق غارات جوية مكثفة أو طائرات دون طيار بعد رصد أماكنهم، بالتعاون مع عناصر محلية تعيش في مناطق الصراع.  

ومن أشهر من تم تصفيتهم بهذه الطريقة "أبو مصعب الزرقاوي" في عام 2006، و"أسامة بن لادن"، عام 2011، و"أبو مسلم التركماني" عام 2015، و"أبو محمد العدناني" عام 2016، و"أبو الخير المصري" في عام 2019، "أبو بكر البغدادي" عام 2019، و"أبو إبراهيم القرشي" عام 2022. وهو ما تفاعل معه تنظيم داعش الإرهابي، واتخذ من الاحتياطات الأمنية ما يمكن أن يجنب قياداته هذا المصير. 

ومن أهم الإجراءات التي اتخذها "داعش" الإرهابي كي يؤمن قادته عدم ظهورهم في الإعلام، فـ"أبو بكر البغدادي" لم يظهر سوى مرتين، الأولى عام 2014 على منبر "مسجد النوري الكبير" ليعلن قيام دولته المزعومة، والثانية عام 2019 ليعلن انتهاء سيطرته المكانية بسقوط “الباغوز”، كما اختبئ "البغدادي" في الريف الشمالي لمحافظة "إدلب"، التي لم يتوقع أحد أن يلجأ إلى الاختباء بها، لوجود عناصر "هيئة تحرير الشام" بها للخلافات بين التنظيمين، التي هدد زعيمها "الجولاني" وقتها بشن حربٍ على "داعش" ليس في سوريا فقط، بل وفي عقر داره في العراق.
 

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