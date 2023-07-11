ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

11 لجنة لامتحان الديناميكا فى الوادى الجديد

أرشيفية
أرشيفية

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتظام امتحانات الثانوية العامة، الثلاثاء، حيث استقبلت 11 لجنة طلاب شعبة الرياضيات لأداء امتحان مادة الديناميكا للرياضيات التطبيقية.

وأوضح أن هناك غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم تعمل على مدار الساعة بحضور جميع المعنيين لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة الامتحانات دون أى مشكلات أو عوائق.

وأشار عبدالعزيز إلى تضافر جميع الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كل الجهات المعنية من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أى قلق أو توتر.

التربية والتعليم الثانوية العامة اليوم الجهات المعنية الفيديو كونفرانس الوادي الجديد الوحدات المحلية

الأكثر قراءة

ارتفاع الأمواج يعوق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فرى دايف" لمواجهة خطر الصخور

مصدر بـ"التعليم": جار تتبع امتحان الديناميكا المتداول على السوشيال ميديا

إحالة عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة إلى الجنايات

اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

تداول صور امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة بالثانوية العامة

إصابة 21 شخصًا بينهم 6 سودانيين فى حادث تصادم بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟