11 لجنة لامتحان الديناميكا فى الوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتظام امتحانات الثانوية العامة، الثلاثاء، حيث استقبلت 11 لجنة طلاب شعبة الرياضيات لأداء امتحان مادة الديناميكا للرياضيات التطبيقية.

وأوضح أن هناك غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم تعمل على مدار الساعة بحضور جميع المعنيين لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة الامتحانات دون أى مشكلات أو عوائق.

وأشار عبدالعزيز إلى تضافر جميع الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كل الجهات المعنية من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أى قلق أو توتر.