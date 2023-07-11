المجر: التصديق على طلب انضمام السويد لـ"الناتو" مسألة "فنية بحتة"

قال بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، إن البلاد تؤكد تأييد حكومة بلاده لطلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد، خلال كلمة نشرها على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الانطلاق إلى قمة الناتو في فيلنيوس، أن الحكومة تدعم انضمام ستوكهولم بشكل كامل لـ“الناتو"، فالتصديق على طلب انضمام السويد لعضوية الحلف مسألة "فنية بحتة".

وتابع أن أهم المواضيع على طاولة قمة الناتو في فيلنيوس ستكون الحرب في أوكرانيا وارتباط السويد بحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن موقف هنجاريا واضح وتريد السلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ أرواح البشر.