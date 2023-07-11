وست هام ينتظر تأكيد محامى أرسنال لإتمام انتقال ديكلان رايس

كشفت تقارير صحفية عن تطورات صفقة انتقال ديكلان رايس، لاعب وسط فريق وست هام يونايتد لأرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية خلال الأسبوع الماضي أن نادي أرسنال توصل لاتفاق مع وست هام بشأن انتقال ديكلان رايس لصفوفه.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي "سبورتس"، فإن إدارة وست هام مستعدة لتوقيع العقود وإتمام صفقة انتقال ديكلان رايس لأرسنال خلال الأيام المقبلة.

ولعب ديكلان رايس 50 مباراة بقميص وست هام، خلال الموسم المنقضي، وسجل 5 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وأشارت سكاي إلى أن إدارة وست هام تنتظر تأكيد محامي أرسنال على العقود ووضع اللمسات الأخيرة ثم التوقيع وإكمال انتقال اللاعب لصفوف أرسنال.

وسبق أن ذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، يوم الجمعة الماضية، أن رايس اجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لإتمام انتقاله لأرسنال.

وتأمل إدارة أرسنال في إنهاء الصفقة قبل سفر الفريق لخوض الجولة التحضيرية للموسم الجديد بالولايات المتحدة يوم الأحد المقبل.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تشيلسي للشباب، ثم انتقل لفريق وست هام للشباب في صيف 2013 قبل التصعيد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، قبل أن ينتقل لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي ثم ينضم للفريق الأول في صيف عام 2017.

ولعب رايس 245 مباراة مع وست هام منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول، وسجل 15 هدفًا وصنع 13 لزملائه.