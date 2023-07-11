الأنبا تكلا يُشارك فى نهضة القديس العظيم ببورسعيد

ترأس الأنبا تكلا، مطران دشنا، صلوات رفع بخور عشية في نهضة القديس العظيم الأنبا بيشوي بكنيسة السيده العذراء مريم والقديس الأنبا بيشوي ببورسعيد.

وخلال ترؤسه طقس صلوات العشية القى الأنبا تكلا عظة عن «اللسان وخطايا اللسان»، كما شكر الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، والآباء كهنة الإيبارشية.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في 15 يوليو 2023 بذكرى رحيل الأنبا بيشوى الملقب بكوكب البرية، حيث يمثل الحياة البسيطة التى تقوم على شركة الحب مع السيد المسيح فى علاقة شخصية تحطم الحواجز، لتفتح القلب بالروح القدس فيتجلى العريس السماوي فيه ويملك بقوة وسلطان.

وعندما بلغ "بيشوى" العشرين من عمره، في عام 340، انطلق الشاب بيشوي إلى برية شيهيت ليتتلمذ على يدي القديس أنبا بموا، تلميذ القديس مقاريوس، وعكف القديس على العبادة في خلوة دامت ثلاث سنوات لم يفارق فيها قلايته، فنما في الفضيلة والتهب قلبه حبًا لله.

ومضى الأنبا بيشوي إلى مدينة أنصنا "قرية الشيخ عبادة بملوي" وسكن في الجبل هناك حيث توثقت علاقته هناك بالقديس أنبا بولا الطموهي حتى طلب من الله ألا يفترقا حتى بعد رحيلهما، وتحقق لهما ذلك.

ظل القديس في غربته حتى رحل عم العالم فى سنة 417، وقد بلغ من العمر 97 عامًا، ودُفن في حصن منية السقار بجوار أنصنا، ثم رحل القديس بولا الطموهي، وتولى الأنبا أثناسيوس من أنصنا جمع القديسين، ودفنهما معًا في دير القديس أنبا بيشوي بأنصنا "دير البرشا".



وفي زمن بطريركية الأنبا يوساب الأول في القرن التاسع أُعيد الجسد إلى برية شيهيت، وحاليًا بدير القديس أنبا بيشوي بوادي النطرون.

يذكر أنه يبدأ دير الأنبا شنودة بسوهاج، احتفالاته السنوية، برئاسة الأنبا لوجيوس، أسقف ورئيس الدير، يوم الجمعة 14 يوليو 2023، بعيده، التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.