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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بمولد الأنبا شنودة 2023

كنيسة
كنيسة

يبدأ دير الأنبا شنودة بسوهاج، احتفالاته السنوية، برئاسة الأنبا لوجيوس أسقف ورئيس الدير، يوم الجمعة 14 يوليو 2023، بعيده، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وتبدأ الاحتفالات بصلوات العشية مساء الخميس، بحضور كهنة الدير، والشمامسة والخدام، والأقباط، والزوار، مع صلوات عشية يومية.

وينظم الدير نهضة روحية مساء كل يومين على مدار الأسبوعين فترة الاحتفالات مع قداسات صباحية.
ويحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، في 14 يوليو 2023، بتذكار وفاة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، بحسب الاعتقاد المسيحي.

وهو يُعتبر أهم شخصية تمثل رهبنة الشركة في مصر بعد القديس باخوميوس، دُعي "أرشمندريت" أي رئيس المتوحدين، لأنه كان يمارس حياة الوحدة من حين إلى آخر، لقد شجع بعض رهبانه علي الانسحاب إلي البرية بعد سنوات قليلة من ممارستهم حياة الشركة، دون قطع علاقتهم بالدير تمامًا، بينما رأي القديس باخوميوس في "الشركة" ذُروة السموّ الرهباني، أما القديس شنودة فيراها مرحلة انتقالية تُعد النفوس الناضجة لحياة المتوحدين الأكثر نسكًا.

وكان رئيسًا للدير الأبيض في إتريب في صحراء طيبة، لأكثر من 56 عامًا (القرن الرابع/الخامس)، قاد حوالي 2200 راهبًا و1800 راهبة، كما أخبرنا تلميذه وخلفه القديس ويصا 
في سنة 431 م، رافق القديس الأنبا شنودة القديس كيرلس الكبير في مجمع أفسس المسكوني.

لم يقبل في ديره أجنبيًا ليلتحق بجماعاته الرهبانية، بل كان جميع رهبانه من الأقباط الأصليين، لهذا عزف كثير من الأوربيين ذكر اسمه في الفترة الخاصة بآباء البرية، كما لم يترجموا شيئًا من أعماله علي مدي قرون طويلة.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الثلاثاء 11 يوليو، بعشية عيد الرسل الأطهار المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح غدًا الأربعاء بعيد الرسل، ويفطر الأقباط بعد صوم دام لمدة 37 يومًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح يوم عيد الرسل 2023، صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة.

ويتميز صلوات قداس عيد الرسل 2023، بإقامة صلوت طقس اللقان، والذي تقيمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثلاث مرات في العام.

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