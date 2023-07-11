إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 10 حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز بلطيم على مساحة 2405 أمتار، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية.

وأكد محافظ الإقليم، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 27 حالة بمركزي الحامول وبلطيم، على مساحة 3 آلاف و480 مترا، وقراطين، و12 سهما، مؤكداً أن الحملة مستمرة لـ28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وازالة التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء عبدالعزيز سليم، رئيس فرقة شرطة الحامول، و العميد محمد أبو الخير ،مفتش المباحث، والعميد أحمد ثروت، مأمور المركز، والرائد، محمد عماد، رئيس المباحث، ونائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات ونائب رئيس المدينة لشئون القري ومدير قسم الإزالات بالمركز ورؤساء القرى التي تمت بها الإزالة ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية ببلطيم.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

فيما تشهد محافظة كفر الشيخ تسليم عقود تقنين لأملاك الدولة للمواطنين وذلك بعد تقنين أوضاعهم وأوراقهم.