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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد

تعتبر البوابات الجديدة الموجودة في محطات السكك الحديدية من أكثر الأشياء التى ساعدت بشكل كبير على تقليل ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة، وذلك لان هذاتت النظام يساعد في معرفة من يمتلك تذكرة من عدمه وهو ما يزيد من فرص ضبط عملية التهرب من دفع قيمة تذكرة القطار الامر الذي يتسبب في خسائر كبيرة لهيئة السكة الحديد.

خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية

وتسلط الدستور في السطور التالية الضوء على خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية

  • الحصول على التذكرة من شباك التذاكر قبل السفر مباشرة.
  • وضع التذكرة بالمكان المخصص في الماكينة.
  • هناك مكان مخصص  للتذاكر واخر للكروت.
  • التذكرة لا تسمح إلا بمرور شخص واحد فاحرص على المرور فور وضع التذكرة مباشرة.
  • لا يمكن الدخول أو الخروج إلا من خلال وضع التذكرة في ماكينة التذاكر.
  • احرص على بقاء التذكرة معك حتى لا تتعرض للغرامة الفورية.

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