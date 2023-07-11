خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد

تعتبر البوابات الجديدة الموجودة في محطات السكك الحديدية من أكثر الأشياء التى ساعدت بشكل كبير على تقليل ظاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة، وذلك لان هذاتت النظام يساعد في معرفة من يمتلك تذكرة من عدمه وهو ما يزيد من فرص ضبط عملية التهرب من دفع قيمة تذكرة القطار الامر الذي يتسبب في خسائر كبيرة لهيئة السكة الحديد.

خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية

وتسلط الدستور في السطور التالية الضوء على خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية