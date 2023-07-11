بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الرسل.. معلومات عن السنة الطقسية الكنسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الثلاثاء، بعشية عيد الرسل الأطهار المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح يوم عيد الرسل 2023، صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة.

وبالتزامن مع احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعيد الرسل 2023، تستعرض الدستور معلومات عن السنة الطقسية الكنسية.

إذ قال القمص أثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس اللاهوتية في مقاله له: أنه وُضعت السنة الكنسية أصلاً لحفظ الأحداث والتذكارات والأعيا وتتصف السنة الليتورچية بأن محورها يرتكز على شخص وعمل الله، وتُهدف إلى خدمة مجده الخلاصي.

وواصل: ففي السنة الكنسية تبرز أحداث الإنجيل الخلاصية على مدار الزمن الليتورچي وهي البشارة والميلاد والختان ودخول الهيكل والعماد والصوم الأربعيني والتجربة على الجبل ودخول أورشليم والتجلي والآلام والصليب والقيامة والنزول إلى الجحيم والظهورات والصعود وحلول الروح القدس.

وتابع: الكنيسة أسست نظام السنة الكنسية منذ عصرالرسل بطريقة جزئية، ثم تطورت وفقًا لمتطلبات العبادة والمناسبات، حتى أخذت تكوينها الحالي بمرور الأجيال، ووصل عدد أعيادها ١٤ عيدًا، سبعة أعياد سيدية كبرى وسبعة سيدية صغرى، وجميعها مبنية على الإنجيل. إضافة إلى أعياد وتذكارات الملائكة والرسل والشهداء والمعترفين والقديسين والنسّاك الحَسَني العبادة ولُبّاس الصليب الذين تشهد سِيَرهم على إمكاينة حياة القداسة في كل جيل ضمن كتالوج سنكسار الكنيسة.

وأضاف: وتنتهج الكنيسة في وضع الأزمنة الطقسية نهج تقسيم السنة إلى عيد النيروز ثم عيد الصليب، ثم زمن صوم وأعياد الميلاد والظهور الإلهي، ثم زمن الصوم الكبير والبصخة المقدسة، ثم زمن القيامة والخماسين المقدسة، ثم زمن الرسل الأطهار والكرازة، ثم صوم العذراء مريم، وبقية تذكارات نهاية السنة وقراءات المجيء الثاني التي نعيش خلالها دورات العالم الآتي، حيث المسيح مالئ الكل، والذي أعطانا كلما نتطلع نجد فرح خلاصه وسر اتحادنا وعودتنا إليه.