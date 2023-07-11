أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع ختام نهضة صوم الرسل

اختتم نهضة صوم الآباء الرسل بكنيسة القديسين بطرس وبولس عزبة فانوس، تحت رعاية الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية ابوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

بدأت النهضة بصلاة الافتتاح مع الأب متي رزق راعي الكنيسة ومجموعة ترانيم ومدائح روحية مع المرنم عوض.

ألقي الاب بطرس خلف راعي كنيسة ام النور بلنصورة العظة انطلاقا من إنجيل القديس لوقا ١٦ مثل وكيل الظلمة.

وقال الأب بطرس، ومن هذه المثل نتعلم فضيلة الحكمة في حياتنا كيف نكون حكماء.

وأضاف الأب ونكون أمناء في حياتنا اليومية مثال يوسف الصديق وحياة الأمانة، مثل وكيل الظلمة وحيات الاستعداد الدائم لنداء الله أعطني حساب الوكالة.

و قدم الأب راعي الكنيسة كلمة شكر للمرنم والأب بطرس المتكلم، والتأكيد علي الاحتفال بالقداس الالهي بمناسبة عيد الرسل وذلك بحضور الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

ومنح الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك البركة للحاضرين ومضي الجميع بسلام بشفاعة العذراء مريم والقديسين الرسولين بطرس وبولس.

وكان قد شارك الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، في يوم الشباب للمنطقة الجنوبية في كنيسة مارجرجس حنا ايوب.

وكان برفقة الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الاب ميلاد جميل، وكان في استقبال نيافته الاب يوسف عادل مسئول لجنة الشباب، واباء كهنة المنطقة والشباب.

بدأ اليوم بصلاة القداس الالهي والذي قدّمه الأنبا بشارة جودة مطران ايبارشية ابوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك لأجل الشباب في كل العالم ليكونوا نورا للعالم وملحا للارض، كما أوصى الشباب ليوقدوا المصابيح المنطفئ.

وبعد القداس كانت كلمة الاب يوسف عادل، والتي اشار فيها للهدف من اليوم وهو الدعوة الى التغيير، في إشارة إذا تغير داخل الإنسان سيتغير خارجه، وتغيير افكاره .

ثم فقرة العاب و مسابقة في سفر نحميا.