ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه على يد شقيقين خلال مشاجره بدار السلام

جثة
جثة

صرحت نيابة دار السلام بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد شقيقين خلال مشاجرة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وكان أقدم شقيقان على قتل صديقهما بسبب خلافات على 500 جنيه بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم .

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مهشم الرأس.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشقيقين بسبب خلاف على 500 جنيه اقترضها المتوفى من أحد المتهمين وتأخر فى تسديدها.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهمين والضحية تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بتهشيم رأسه بشومة مما تسبب فى وفاته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة القى القبض على المتهمين، وجارٍ عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

اجهزة الامن أجهزة الأم اجهزة ارتباط اعل ارتكب احد أجرة اري الأ

الأكثر قراءة

"التموين" تكشف تفاصيل استبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض

نائب وزير الصحة: زيادة أعداد المواليد تستهلك موارد الدولة

للشباب حتى 35 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

وزارة العمل: 500 فرصة عمل جديدة للشباب.. براتب 4000 جنيه

طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات يؤدون امتحان الديناميكا.. اليوم

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه على يد شقيقين خلال مشاجره بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟