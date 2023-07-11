التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه على يد شقيقين خلال مشاجره بدار السلام

صرحت نيابة دار السلام بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد شقيقين خلال مشاجرة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وكان أقدم شقيقان على قتل صديقهما بسبب خلافات على 500 جنيه بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم .

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لشاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مهشم الرأس.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشقيقين بسبب خلاف على 500 جنيه اقترضها المتوفى من أحد المتهمين وتأخر فى تسديدها.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهمين والضحية تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بتهشيم رأسه بشومة مما تسبب فى وفاته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة القى القبض على المتهمين، وجارٍ عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.