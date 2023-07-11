إصابة مزارع بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

أصيب مساء اليوم الإثنين مزارع بطلق ناري، خلال مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز سمالوط غرب شمال محافظة المنيا، وذلك على إثر تجدد خلافات سابقة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء أشرف خلف المشرف على مركز سمالوط، يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية بني سمرج التابعة لمجلس قروي طحا الأعمدة بمركز سمالوط، وأسفرت عن إصابة "فتحي.ق"، 70 عاما، مزارع، مقيم بقرية بني سمرج، بطلق ناري.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين إصابة المجني عليه بطلق ناري بالذراع، خلال المشاجرة التي وقعت بين العائلتين لتجدد خلافات سابقة، وتم نقله إلى مستشفى المنيا الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية تحسبا لأي تداعيات بين الطرفين، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.