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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مركز الفتوى يكشف حكم الشرع فى التعامل مع الشخص الظالم

مركز الأزهر العالمى
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

رد أسامة الحديد، مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حول الحكم في تقديم حاجة الأخت على الأضحية لحاجتها الماسة للأموال، مؤكدًا أن هناك قاعدة تقول "الضرورة تقدر بقدرها".

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن حاجة الإخوات لو كانت ماسة للمال فإنها تقدم على السنة وينفق عليها شقيقها بدلًا من الأضحية.

حكم الشرع في التعامل مع الشخص الظالم؟

وعن حكم الشرع في التعامل مع الشخص الظالم، أكد أنه إذا كان التسامح يقلل الخطأ الموجود فيسامح ولا مانع من قول حسبي الله ونعم الوكيل، لأنها تعني أن يكيفينا الله أذى المؤذين وشرهم، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا عفا وتسامح ينوي هذا لله سبحانة وتعالى. 

مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى حكم الشرع الشخص الظالم التعامل الاضحية حاجة الإخوات

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