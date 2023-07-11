رفع الأثقال البارالمبى فى معسكر مغلق استعدادا لبطولة العالم بدبى

يواصل المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، معسكره المغلق بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي؛ استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس المقبل في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقال كابتن عبدالمنعم صلاح المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال، إن المعسكر بدأ منذ فترة، ونستعد بقوة لمنافسات بطولة العالم، حيث يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، وتم الانتهاء من تدريبات تحمل القوة، وحاليا بدأنا في تدريبات التحمل العالي، مضيفا أن المعسكر شهد تطورا كبيرا في مستوى اللاعبين واللاعبات، ونأمل في تحقيق نتائج مشرفة تلبي طموحات وآمال أسرة رفع الأثقال البارالمبي.

وأشار إلى أن معسكر المنتخب يشهد تواجد 7 لاعبون هم: (شريف عثمان، طه عادل، محمد المنياوي، شعبان الدسوقي، محمود صبري، محمد صبحي، هاني محسن).



و9 لاعبات هن: (فاطمه عمر، أميمه عمر، ريحاب رضوان، فاطمه محروس، أمل حنفي. صفاء محمد. راندا تاج الدين، أماني الدسوقي، ناديه فكري).

ويستمر المعسكر تحت قيادة المدير الفني كابتن عبدالمنعم صلاح والمدرب العام كابتن عماد بهجت وكابتن هاني محمود، حتى موعد السفر إلى دولة الإمارات يوم 17 أغسطس المقبل، وعقب الوصول يستأنف الفريق تدريباته حتى موعد البطولة.

رئيس البارالمبية يشيد بتأهل فرق الزوجي للبوتشا لبارالمبياد باريس

على جانب اخر أشاد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية بمستوى لاعبى المنتخب المصرى للبوتشا بعد الأداء الذى ظهر عليه جميع اللاعبين فى مختلف المسابقات فى البطولة الأفريقية التى أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر .

وأكد أن منتخب الزوجى للبوتشا هو أول من يتأهل فى الالعاب البارالمبية المصرية إلى دورة باريس 2024

بعد أن نجح الثنائي هناء علام ومحمود بدوي في الحصول على الميدالية الذهبية بعد الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا لدورة الألعاب البارالمبية. كما تعد هذه الميدالية الذهبية الأولي لفراعنة البوتشا في فرق الزوجي

وكان المنتخب المصري قد حقق 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في منافسات الفردي.

و تختتم البطولة، التي انطلقت 2 يوليو الماضي اليوم الجمعة.

وأقيمت هذه البطولة المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد الدولي للبوتشا.