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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد الصباغ يوضح أهم المعلومات حول "الجامعات التكنولوجية الجديدة"

دكتور أحمد الصباغ
دكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد دكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية في مصر تم تدشينها عام 2019م، لافتًا إلى أن هذا العام سيتم تخريج أول دفعة من الجامعات التكنولوجية.

وأضاف أحمد الصباغ خلال لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية الحياة، أن الإقبال على الجامعات التكنولوجية كبير، حيث نسعى لتقديم خدمة تعليمية  متميزة لطلابنا، لافتًا إلى أن أعداد الجامعات التكنولوجية الموجودة الآن في مصر تبلغ 3 جامعات تكنولوجية، لافتًا إلى أنه سينضم 7 جامعات خلال الفترة القادمة ليصل إجمالي الجامعات إلى 10 جامعات

وأشار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك ثلاث كليات أساسية تندرج تحت مظلة الجامعات التكنولوجية، منها ما يسمى بكليات الصناعة والطاقة، التي تحتوي على البرامج الخاصة بصناعات السيارات، السكة الحديد والنقل، الجرارات الزراعية، صناعة المكونات الكهربائية، وصيانة الأجهزة المنزلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى كليات العلوم الصحية والتطبيقية، حيث سنجد أدوار كانت تمارس في المجتمع المصري بدون شهادات وبدون دراسات متعمقة، حيث تضم هذه الكليات برامج مخصصة لمساعد صيدلي، صناعات دوائية، مساعد صناعات الأسنان، وبرامج لم تكن موجودة نهائيًا مثل برامج صناعة الأطراف الصناعية، الكليات الثالثة التي تضم قطاعات تخدم على السياحة والسفر.

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